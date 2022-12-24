農委會：農民盼用「植物醫師」 好懂、不生誤會

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（中央社記者楊淑閔台北24日電）立法院11月通過「植物醫師法」草案初審，醫界對「醫師」一詞有歧見。農委會主委陳吉仲今天表示，立法通過有利於農業安全生產。防檢局說，農民希望用植物醫師一詞，好懂、不生誤會。

陳吉仲今天出席台北希望廣場3.0版開幕活動，接受媒體聯訪時指出，農委會的「植物醫師法」草案已呈報行政院，會儘速送立法院提案。

他並說，不論未來名稱叫什麼，更重要的是農委會已跟台灣大學、中興大學、嘉義大學、屏東科技大學等4所大學，以及農會、農企業合作，在產地試辦植物醫師執業；未來立法通過，將大量地在全國的產地推動，協助農民解決病蟲害問題，促進推動農業安全生產，國產農產品質將獲得更多消費者認同。

農委會副主委黃金城接受中央社記者電話訪問時說，立法院11月審查討論時有併入官方草案內容一起討論，因此當初通過的草案版本已無虞，只要植物醫師一詞沒有問題，行政院版草案版本送立法院後，「植物醫師法」草案可望進入立法院院會二、三讀。

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農委會防檢局副局長鄒慧娟補充，農委會沒有要挑戰「醫師」一詞的神聖性，因此也曾考量用「植物『醫療師』法」草案，期間基於重視社會溝通，農民的回應認為「植物醫師」簡單明瞭、不會產生誤會，並不會跟人醫、獸醫有所混淆，所以最後改回此用詞。

她也說，其實國際間愈來愈重視植物醫師的專業，認為有助於農業安全生產，而且討論時也是使用Plant Doctor，因此草案使用「植物醫師」是基於必要性、社會溝通而做的選擇。（編輯：陳政偉）1111224