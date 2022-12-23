「植物醫師」名稱惹議 醫界、農業界看法不同

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立法院經濟委員會11月初審通過「植物醫師法」草案，未來若三讀通過，植物醫師將納入專門職業及技術人員國家考試。（示意圖／圖取自Pexels圖庫）

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（中央社記者陳至中、沈佩瑤台北23日電）立法院11月初審通過「植物醫師法」草案，引起醫師、牙醫師公會不滿，反對使用「醫師」兩字，擔心與人醫混淆。農業學者則認為，植醫攸關食安，與醫療體系相輔相成，應給相關人員合適的名稱。

立法院經濟委員會11月初審通過「植物醫師法」草案，未來若三讀通過，植物醫師將納入專門職業及技術人員國家考試。但近日醫師公會組織不滿，發文給立法院朝野黨團，反對使用「醫師」兩字，主張改叫「植物治療師」。

中華民國醫師公會全國聯合會理事長周慶明今天接受媒體聯訪表示，包括醫師公會、中醫師公會或牙醫師公會等，都堅決反對使用「植物醫師」來稱呼從事植物保護、植物防疫等相關工作人員。

周慶明指出，「醫師」這兩個字不只是一個稱謂，更代表很多重要的重大責任、專業、榮譽等含意在其中，不該被過度使用。

周慶明強調，全世界沒有任何一個國家官方正式使用「植物醫師」這稱謂，例如美國及日本，針對這些從事病蟲害、植物防疫等人員，都是使用保護師或保護技術士稱謂。他說，曾請教其他國家醫師們意見，對方感到不可思議，認為應該要更謹慎使用醫師這名詞。

周慶明表示，若台灣真的成為第一個正式官方使用「植物醫師」的國家，將造成很多問題，將產生混淆甚至誤導民眾，難道以後修馬路的人要叫馬路醫師，全台灣一半以上的人都變成醫師。

「植物保護很重要，要不斷精進。」但周慶明重申，名詞上可以不要用到醫師，還有很多其他選擇。

中興大學昆蟲系教授唐立正接受中央社電訪表示，人類不舒服會跟醫師說，植物不會說話，卻24小時受環境因子影響，需要經過良好訓練的人員去判斷。例如溫室中植物葉子下垂，可能是熱障礙，這時就需要「植物醫師」及時判斷，以降溫、增加濕度等方式處理。

唐立正從上述例子說明，植醫和人醫有許多相同之處，處於相互影響鏈上。很多高科技廠商賺了錢，紛紛投資有機栽培領域，就是因為發現把食安做好，讓人們吃得健康，就能減少很多疾病。

唐立正說，過去很多農民發現植物有異狀，只會問農藥行，買來的多種農藥也不見得有用。學界訓練出學生，許多人在農會服務，薪水並不高，卻要承擔很大的壓力，如果能有一個「植物醫師」的名稱和證照，就能帶給其很大的自信心。

「我不會說植物醫師有多偉大。」唐立正認為，「植物醫師」並非譁眾取寵，而是讓社會中每個人都扮演好自己的角色、盡一份心力，廚師、烘焙師都要考證照，植物保健領域也該有合適的名稱和證照制度。

農委會副主委黃金城接受中央社電訪表示，「植物醫師」一詞，是防檢局與學界討論多時後訂出，並不認為會與人醫混淆，應該也不會侵犯到人醫的地位。

黃金城認為，植物醫師法草案本身內容沒什麼爭議，如果只為了名稱問題，雙方都很堅持，讓法案一直躺著、耗著，也不是好辦法，希望各方能討論出一個合適的方式，讓法案儘速推動。（編輯：管中維）1111223