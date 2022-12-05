高雄德北公園老榕樹染絕症褐根病 樹木醫師妙手回春

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高雄市三民區德北公園一株老榕樹日前被診斷出「樹木絕症」褐根病，經國內植物病理權威、樹木醫師孫岩章3次注射藥劑治療，病情獲得控制。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年12月5日

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（中央社記者曾以寧高雄5日電）高雄市三民區德北公園一株老榕樹是附近民眾的共同回憶，日前卻被診斷出「樹木絕症」褐根病，經國內植物病理權威、樹木醫師孫岩章3次注射藥劑治療，病情獲得控制。

高雄市政府工務局今天發布新聞稿指出，三民區德北公園內有一株老榕樹，是附近居民共同回憶，如今模樣挺立、枝葉繁盛，讓人很難想像它曾經被診斷出感染被稱為「樹木絕症」的「褐根病」。

為了守護市民們的「老朋友」，工務局養工處在今年5月特別邀請台灣植物及樹木醫學學會的樹木醫師，同時也是國內植物病理權威、台大植物病理與微生物學系兼任教授孫岩章，利用多年研究實驗所開發的褐根病防治療法，醫治這棵老榕樹。

經過5月、8月、11月各進行一次藥劑注射，孫岩章在第3次治療後進行專業檢查，確認老榕樹病情目前已獲得控制。

孫岩章表示，樹木可以為城市帶來降溫、造氧、調節氣候、孕育蟲鳴鳥叫等好處，尤其在全球暖化及氣候嚴重變遷的當代，樹木更是城市不可或缺，樹木的健康也與居民生活息息相關，為樹木治病就等於回饋城市。

孫岩章指出，這次防治褐根病的療法也可應用於「靈芝根基腐病」與樹木「傷口腐朽」等真菌病害，還可配合有效的藥劑配方，利用同樣的注射療法，來救治及預防其他病菌與害蟲對樹木的危害。

工務局養工處表示，行道樹的日常維護及定期巡檢非常重要，如在例行巡查中發現生長衰弱或枝葉稀疏的樹木而有罹病疑慮時，即會上農委會林試所「林木疫情鑑定與資訊中心」網站申辦林木疫情診斷服務，或邀專家學者現勘，以進行評估及防治作業；如行道樹確診褐根病，即會依農委會規定將其移除並徹底消毒土壤，避免殘餘病原菌感染後續栽植樹木。（編輯：陳仁華）1111205