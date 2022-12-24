防檢局：新增雲林1土雞場確診H5N1禽流感

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（中央社記者楊淑閔台北24日電）農委會動植物防疫檢疫局今天表示，新增雲林縣台西鄉1土雞場主動通報確診H5N1亞型（b分支）高病原性禽流感，撲殺1萬2614隻（6週齡）黑羽土雞；今年高病原性禽流感禽場案例累計40場。

由於H5N1高病原性禽流感在歐、美、日、韓等國爆發，防檢局日前發布彰化縣二林鎮、竹塘鄉確診5場，加上寒流持續來襲，H5N1禽流感在國內疫情發展受關注。

防檢局統計，截至23日全台累計11場確診H5N1，分布在宜蘭、台南、高雄、嘉義、雲林、彰化等6縣市。加上今天再發布1場，累計12場。

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防檢局補充，這一波全球H5N1高病原性禽流感疫情嚴峻，台灣候鳥路徑的上游，包含韓國與日本，今年10月起再次發生疫情，韓國從10月17日至今天已48禽場確診H5N1亞型（b分支）高病原性禽流感，日本從10月28日至今有57禽場確診H5N1亞型（b分支）高病原性禽流感。

若以全台高病原性禽流感確診場數來說，防檢局統計，今年迄今確診及撲殺禽流感禽場案例計40例（陸禽26場、鴨10場、鵝4場）。（編輯：張芷瑄）1111224