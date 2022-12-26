義大利圖貝塔咖啡驗出赭麴黴毒素 宣布召回

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（中央社記者陳攸瑋羅馬、汪淑芬台北26日電）圖貝塔咖啡（caffè Trombetta）被義大利衛生部檢驗出部分批次咖啡包和膠囊中潛在的赭麴黴毒素超過法定限值，緊急宣布召回不合格產品。台灣自盛國際公司表示，只進口圖貝塔的咖啡豆，目前沒有圖貝塔的召回訊息。

義大利「共和報」（La Repubblica）昨天報導，有「上帝親吻的咖啡」美譽的圖貝塔咖啡部分批次產品因被檢驗出超過法定限值的赭麴黴毒素（ochratoxin），因此緊急宣布召回部分產品。購買指定批次產品的消費者可將產品帶回銷售據點退換。

「共和報」報導，不僅是圖貝塔咖啡，其他品牌也受影響，包括Consilia與Zio d'America等品牌。

被召回批次產品如下：Trombetta，阿拉比卡（arabica）膠囊，每包10顆，批號02AD07B。Consilia，阿拉比卡咖啡包，18件裝，批號01DD04B。Consilia，阿拉比卡膠囊，每包16顆，批號01ND02B和01ND03B。Zio d'America，阿拉比卡膠囊，每包50顆，批號02CD05B。Zio d'America，阿拉比卡膠囊，每包10顆，批號01CD07B。

赭麴黴毒素是一種由黴菌自然產生的二級代謝產物，與黃麴毒素類似，即使加熱後它也會污染許多食物，包括穀物、乾果、葡萄酒與咖啡。一般的加熱不易破壞其分子結構，具有極強的抵抗力，對健康有害。

赭麴黴毒素具有腎臟毒性及致癌性，可能導致腎臟病變。因此歐盟對食品中的赭麴黴毒素制定嚴格的限制。

台灣的自盛國際公司從義大利進口圖貝塔咖啡產品。不過，自盛國際表示，只進口圖貝塔的咖啡豆，並未進口咖啡包和膠囊，如果進口的產品有問題，圖貝塔一定會通知，但目前並未收到有關進口咖啡豆的召回訊息。

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圖貝塔的咖啡品項非常多，網路上有賣家自行輸入或網拍，消費者應注意已公布的有問題產品及批號資訊。

政府對咖啡中赭麴黴毒素的限量標準值為5ppb，這是2012年9月修訂發布的咖啡中赭麴黴毒素的限量標準值。衛生福利部曾於2014年表示，現行標準係經參考國內咖啡產品含量背景值、國民攝食暴露量等風險評估結果，據以研訂，已充分考量國內民眾在正常飲用咖啡情形下，不致因攝取過多赭麴毒素而導致健康危害，且這項標準與歐盟一致。（編輯：郭中翰）1111226