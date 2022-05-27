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歐洲健達巧克力疑染沙門氏菌 召回逾3千公噸

2022/5/27 15:33
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（中央社巴黎26日綜合外電報導）費列羅法國公司主管今天表示，因沙門氏菌汙染疑慮，已召回逾3000公噸的健達（Kinder）巧克力系列產品，也導致數以千萬歐元計的損失，盼6月13日起重啟工廠生產線。

費列羅法國公司（Ferrero France）主管奈柯夫（Nicolas Neykov）告訴「 巴黎人日報」（Le Parisien），汙染來自比利時阿隆（Arlon）工廠某一缸奶油的過濾器。汙染可能是人為或來自於原料。

法新社報導，阿隆一家工廠所製造的巧克力產品被發現有沙門氏菌汙染，在歐洲9國出現150件感染病例，其中有81例在法國，大多數患者是10歲以下孩童。

沙門氏菌事件造成比利時阿隆廠關閉，並引發衛生疑慮，回過頭來衝擊母公司、義大利糖果大廠費列羅（Ferrero）。當時正值復活節期間，消費者向來都會從超市購買「健達奇趣蛋」等產品來玩尋蛋遊戲。

奈柯夫表示，這次危機令人傷心，也是過去20年來最大規模的產品召回行動。

但費列羅公司希望能重新啟動工廠，而未來有50%產品要經過「外部實驗室」的衛生與安全檢驗通過，而不是像先前的制度，只有內部檢驗而已。

奈柯夫表示：「我們已要求盡快從6月13日起，重新啟動生產線。」（譯者：紀錦玲/核稿：戴雅真）1110527

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