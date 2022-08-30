飛利浦呼吸器塑膠疑遭汙染 擴大召回全球1700具

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（中央社阿姆斯特丹29日綜合外電報導）總部位於荷蘭的跨國電子公司飛利浦（Philips）先前因塑膠零件可能遭不相容的材料所汙染而召回部分呼吸器，今天進一步宣布擴大在全球召回共1700具。

路透社報導，飛利浦發言人說，子公司Philips Respironics尚未接獲任何患者因此受到傷害的通報，但為了預防未來出現問題，仍宣布召回產品。

飛利浦表示，要召回的1700具呼吸器包含在美國的386具，荷蘭則一具都沒有。

美國食品暨藥物管理局（FDA）今天率先宣布召回這項產品；食藥局表示，如果雙陽壓呼吸器（bi-level positive airway pressure, BiPAP）的馬達中含有不合格塑膠，可能釋出某些有疑慮的揮發性有機化合物（VOCs）。

食藥局表示，飛利浦公司在2020年8月6日到2021年9月1日在美國配送386具出問題的雙陽壓呼吸器，本月26日發函給受影響的消費者，緊急召回醫療器材，但只有某些序號的呼吸器才需要召回。

飛利浦這次召回產品與去年回收數以百萬計呼吸設備和呼吸器無關。去年召回是因為泡棉可能分解變成有毒物質，有致癌之虞。

但美國食藥局表示，去年召回的部分儀器也可能含有導致今年召回產品的不良塑膠零件。

飛利浦表示：「因此，含有不合格塑膠零件的所有受影響儀器，都會在2021年6月的市場召回行動中獲得補救。」

飛利浦公司的市值自去年宣布召回產品以來就暴跌超過2/3，促使飛利浦預定今年10月中旬換掉執行長萬豪敦（Frans van Houten），改聘賈可布斯（Roy Jakobs）接任。（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1110830