112年勞保紓困貸款 首日申請逾2.2萬件

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（中央社者張雄風台北26日電）勞保局今天開辦112年勞保紓困貸款。勞保局統計，開辦首日至下午5時，申請件數計2萬2672件；正常案件約7個工作天可獲核定，並於核定日後第2個營業日登載土地銀行入口網站。

勞動部勞工保險局「112年勞保紓困貸款」自即日起至明年1月7日止受理申請，貸款期間3年，每人最高貸款金額新台幣10萬元，貸款期間利率目前為年息1.718%，前6個月按月付息不還本，第7個月起按月平均攤還本息。

勞保局舉例，若以借款10萬元計算，按目前利率，前6個月每月需繳利息143元，自第7個月開始每月繳本息3408元。

根據勞保局統計，開辦首日截至下午5時，申請件數計2萬2672件。

勞保局說明，自土地銀行送件至勞保局後，正常案件約7個工作天可獲核定（合格或不合格），核定資料於核定日後第2個營業日登載土地銀行入口網站，供申請民眾查詢。

勞保局提醒，若是生活困難需要紓困的勞工，參加勞工保險年資滿15年（計算至受理截止日112年1月7日）、無欠繳勞工保險費及滯納金、未曾借貸勞保紓困貸款，或曾借貸已繳清貸款本金及利息者皆可申請。

然而，勞保局說，若已請領老年給付、終身無工作能力的失能給付或向其所屬機關請領勞工保險補償金者，不得申請。（編輯：管中維）1111226