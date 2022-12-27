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台灣燈會限定兔耳燈 12/28中午線上限量開賣

2022/12/27 17:52（12/27 18:41 更新）
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因應台灣燈會將在台北市舉行，台北市產發局27日發布新聞稿表示，28日將於線上推出兔年限購「兔耳燈」，限量1萬3000組，讓大家可以穿戴「燈」在身上。（台北市產發局提供）中央社記者黃麗芸傳真 111年12月27日
因應台灣燈會將在台北市舉行，台北市產發局27日發布新聞稿表示，28日將於線上推出兔年限購「兔耳燈」，限量1萬3000組，讓大家可以穿戴「燈」在身上。（台北市產發局提供）中央社記者黃麗芸傳真 111年12月27日
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（中央社記者黃麗芸台北27日電）因應台灣燈會將在台北市舉行，台北市產發局今天表示，明天中午將於線上推出兔年限購「兔耳燈」，限量1萬3000組，讓大家可將「燈」穿戴在身上，一起成為點亮城市的光。

產發局今天發布新聞稿表示，台灣燈會睽違23年重返北市，首次在市中心舉辦「城市型燈會」，為加深民眾觀展體驗，台北市政府與亞洲設計購物網站Pinkoi合作，結合在地設計品牌能量，首次於台灣燈會推出多項燈會周邊商品。

首先，今年12月28日第一波將推出兔年限定「兔耳燈」，打破傳統紙雕提燈概念，讓大家可以穿戴「燈」在身上，預計明天中午12時開放線上限量搶購。屆時民眾除了觀賞燈會外，也可戴上「兔耳燈」成為燈會的一分子。

產發局指出，「兔耳燈」由Pinkoi與天晴設計事務所合作設計製作，為造型充氣氣球，耳朵內有LED燈閃亮，不鏽鋼材質髮箍可彈性調整鬆緊和長期使用，共有「經典白色款」與「未來炫彩款」2個款式，都是DIY組裝式設計。

其中，「經典白色款」為白底橘點配色設計，是最經典的小白兔造型；另外，「未來炫彩款」採用金屬色澤的鍍膜設計，隨光線或角度變化，兔耳顏色也七彩多樣，呈現城市未來感。

產發局表示，台灣燈會期間，北市府除在松菸及信義香堤大道開設實體商店販售多項周邊商品外，也於官方授權電商通路Pinkoi「2023台灣燈會周邊商品販售專區」同步開賣，其中「兔耳燈」每人每款限購2組，數量有限，售完為止。

同時，網路預購除可至燈會現場領取外，也推出宅配與超商取貨方案，讓全國民眾都能買到「兔耳燈」。（編輯：李亨山）1111227

#台北市產發局
#Pinkoi
#台灣燈會
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