新手媽通乳按摩後腫脹更嚴重 醫籲就診求助

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（中央社記者楊思瑞台南28日電）台南一名新手媽媽產後哺餵母乳，因右側乳房泌乳不順尋求通乳按摩，反造成嚴重腫脹，體積比左乳大兩個罩杯，就醫查出多處膿瘍病灶，經抽吸排膿及物理治療後恢復正常哺乳。

奇美醫學中心婦女保健中心主任洪雅珊今天在院內衛教宣導會表示，病患一開始發現右乳房大面積發紅、腫脹，手擠乳只有少量乳汁，找坊間泌乳師進行通乳按摩，結果腫脹程度比通乳前更嚴重，在坐月子期間承受極大壓力，最後到奇美產後哺乳特別門診尋求協助。

洪雅珊表示，經超音波檢查後發現，病患右乳暈周圍有多處不規則乳房膿瘍病灶，立即給予抗生素及消炎、消腫藥物治療，並安排多次膿瘍抽吸排膿，同時搭配冰敷並避免過度擠壓，但維持左乳親餵和擠乳，右乳發炎情況不久後改善，排乳量也慢慢增加。

洪雅珊指出，因發炎過的乳腺組織仍較硬，不易親餵和擠乳，與物理治療師討論評估後，安排病患進行個人化乳腺疏通物理治療，也要求病患的先生主動分擔家事和育兒雜事，給予病患精神及行動上支持，經過3個月多次回診，病患乳房外觀大小回復正常，不論親餵、擠乳都很順利。

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洪雅珊表示，門診時常遇到新手媽媽即使產前在哺乳知識上做過功課，但生產後真正面臨乳房泌乳變化和嬰兒含乳、吸乳挑戰時，用自我嘗試但可能不是適當的方式來應對，或在網路盲目搜尋相關資料，試圖解決泌乳困難，也有乳腺炎或乳房膿瘍個案曾接受泌乳按摩，卻使乳房問題惡化。

洪雅珊指出，國外有研究報告提出，受過專業訓練的輕柔乳房按摩和淋巴疏通，對乳房疼痛和塞奶可能有幫助，在台灣較適合的選擇是經哺乳專業訓練的物理治療師，建議民眾面對問題時可與醫療團隊討論，接受個人化乳腺疏通治療及學習居家筋膜放鬆技巧。（編輯：陳仁華）1111228