運星艦運補燈塔物資35年 連員工結婚新床都載過

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（中央社記者汪淑芬台北28日電）35年前開始服役的運星艦，明天正式除役。運星艦當年主要運補偏遠離島燈塔發電所需的油料，還有燈塔員工及眷屬生活必需品，連員工結婚需要的新床都曾載運過。

交通部航港局長葉協隆今天接受中央社記者訪問說，運星艦在4月下旬已完成最後一趟補給任務，因協調交給國立高雄科技大學，明天才辦除役典禮。

葉協隆說，早年很多燈塔都是有人看守，燈塔員工及其眷屬都住在燈塔園區，運星艦每次運補的物資，最重要的就是燈塔發電所需的油料，有時還有員工生活所需的柴、米、油、鹽等生活用品，甚至員工結婚需要的新床，運星艦也都曾從台灣載運到偏遠離島。

葉協隆說，本島的燈塔所需物資可經由陸路補給，運星艦主要是為偏遠離島載運物資，現在很多燈塔都漸漸自動化，燈塔人員所需物資交通船就可運送，加上運星艦船齡已高，且維修不易又昂貴，5年1次的維修費用約新台幣2000萬元，是該功成身退的時候。

根據航港局提供的資料，運星艦是由中國造船公司的基隆總廠建造，民國76年12月28日交船，服務到今年4月約35年，原本是隸屬財政部，為查緝走私及維持離島燈塔運作，92年1月1日配合政府組織改造，移撥給航港局，由航港局持續執行燈塔補給。

葉協隆說，以前所有離島的燈塔物資，都由運星艦運補，105年後只運補彭佳嶼燈塔，每年2次。

葉協隆說，運星艦將會由拖船拉至高雄港，由高雄科大取下船上重要儀器，做海事教育重要教具，其他如船舵等具意義的設施，可安置在校園，剩下船身則拆除。（編輯：張芷瑄）1111228