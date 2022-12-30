111年為史上第12暖 南部雨量30年來最少

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（中央社記者余曉涵台北30日電）中央氣象局預報中心主任呂國臣今天說，台灣今年持續偏暖，全台11站平均氣溫為攝氏24.1度，是史上第12暖，而雨量呈現北多南少狀況，南部雨量出現30年以來最少。

中央氣象局今天舉行年度氣候回顧及未來一季展望記者會，會中氣象局預報中心主任呂國臣表示，過去1年的氣候特徵為春氣正常偏暖，梅雨季偏冷且降雨集中，夏季高溫少雨，侵台颱風偏少，秋冬季先暖後冷，整體而言，各地氣溫偏暖。

呂國臣指出，全球今年1到11月平均氣溫比百年平均氣溫攝氏14度高出0.86度，是1880年以來歷史第6高溫。

台灣今年持續偏暖，截至12月27日，全台11站平均氣溫為24.1度，是史上第12暖，但5月為同期第2冷。

颱風方面，呂國臣指出，今年颱風雖然總數為25個，是在正常值以內，但是分配不平均，以9到10月的次數較多，發布警報的只有3個，僅1個侵襲台灣。

氣象局表示，今年年雨量平均接近氣候值，但呈現北多南少的差異，例如北部的鞍部站降雨創下設站以來最多紀錄，南部台南，恆春及大武站平均雨量創下近30年來最少紀錄。

呂國臣指出，台南、恆春及大武站平均雨量只有1299毫米，較氣候值少4成。（編輯：陳政偉）1111230