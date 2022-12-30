公費留考榜單揭曉 核心戰略產業增額錄取8名

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（中央社記者陳至中台北30日電）教育部今天公告111年公費留學考試錄取名單，總計合格報名人數359人，錄取140名，其中6大核心戰略產業相關學門增加的錄取名額，今年共錄取8名考生，涵蓋公共衛生、資安等學門。

教育部今天發出新聞稿指出，公費留考成績單已寄出，總計「一般公費留學」錄取115名、「勵學優秀公費留學」錄取2名、「原住民公費留學」錄取10名、「身心障礙公費留學」錄取8名及「赴新南向國家公費留學」錄取5名。

近年因COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情，考生出國受到影響，公費留考報名人數下滑，民國110和111年度錄取率為40%左右，比疫情前平均的26%高。

特別的是配合政府「關鍵人才培育及延攬計畫」，110年起於6大核心戰略產業相關學門增加的一般生10名錄取名額。111年錄取8名，攻讀領域包括人工智慧、資通訊安全、農作物安全管理、老人醫學、公共衛生（含疫情管控）。

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另外，配合政府推動「新南向政策」，今年持續開放赴新南向國家留學名額，最終錄取5名，預定到泰國、越南及新加坡等國家留學。

教育部表示，公費留考錄取者須於112年4月1日到8月31日間，到教育部完成簽訂行政契約，並自行申請符合大學辦理國外學歷採認辦法規定的國外優秀大學校院無條件入學許可，最遲應於114年9月30日以前辦妥出國手續，並啟程出國留學。相關資訊可參考教育部網站。（編輯：陳政偉）1111230