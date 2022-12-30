技藝競賽試題、成績計算爭議 教部加強檢核機制

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（中央社記者陳至中台北30日電）全國高中職技藝競賽商業類今年屢傳爭議，包括中餐烹飪職種誤用去年考題，商業類餐飲服務職種成績計算錯誤。教育部今天表示，已召開2次專案小組，將研擬審題、檢核機制，維護競賽公平。

全國教師工會總聯合會（全教總）今天發出新聞稿，針對111學年度全國高中職技藝競賽商業類發生的爭議，呼籲建置完備的命題、審核機制，並檢討選手編碼與成績處理程序，防範人為因素的錯誤。

教育部今天稍晚以文字回應中央社，強調正檢討相關試務工作人員的教育訓練、落實行政程序等環節。具體措施包括建立「試題命題審題及檢核機制」、「成績處理及複核機制」及「命題及評判工作會職責」等。

全教總今天質疑，本月23日召開的商業類學生技藝競賽檢討會議，並未針對今年「出包」的兩種職種。教育部則解釋，在競賽結束後就組成專案小組，會同主辦的新北市教育局實地查察，之後並召開2次專案小組會議討論。

教育部表示，23日召開的檢討會議，由參賽學校代表及商業類11個職種的召集人參與，共提出30個議案，包括競賽試務與試題精進等，將彙整提供給下屆主辦機關高雄市教育局參考。

教育部表示，包括試題檢核機制、成績複核機制等，將研擬相關規範，預計於112學年度競賽落實執行，保障參賽學生權益，並維護競賽公平。（編輯：陳政偉）1111230