辦理員工加退保逢假日 勞動部提醒可用網路申辦

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（中央社記者楊淑閔台北30日電）勞動部今天表示，112年元旦適逢週日、隔天補假，若投保單位新進員工元旦到、離職，擔心難以當天辦理加退保，可用勞保局「e化服務系統」在假日申報、提前10天內預辦或首個上班日追溯辦理。

勞動部今天發布新聞稿指出，近日有許多投保單位說有部分新進員工明年元旦到、離職，依規定應在到、離職當天幫員工申辦加、退保，但適逢假日，當天無法郵寄或臨櫃遞送加、退保表，因此提醒投保單位可用勞保局「e化服務系統」處理。

勞動部說明，透過上述系統進行網路申報有3種，首先是假日當天也可以線上申報員工的加、退保；其次是提前在員工預定到、離職日起的前10天線上預辦；第3種是放假日後第一個上班日線上申報追溯員工加、退保。

此外，也可以在假日結束後第一個上班日書面申報，填具加、退保申報表，並在表內註明到、離職日適逢假日欲追溯加、退保，同時檢附員工到、離職證明文件寄送勞保局，也可追溯員工在到、離職的例假日加、退保。

勞動部以實例說明，元旦連假為民國111年12月31日至112年1月2日，投保單位可透過勞保局「e化服務系統」，在當天申報員工加保；或提前10天內，在111年12月23日至112年1月1日期間，線上預辦自1月1日加保。

又或者可在假期後第一個上班日，即112年1月3日做線上申報，追溯員工自112年1月1日加保。非網路申辦單位也可在112年1月3日填具加保表，並檢附到職證明，就能辦理追溯例假日加保。

勞保局提醒投保單位記得辦理，以免受罰，截至10月，累計核發網路申辦作業用戶憑證32萬8913張。（編輯：張芷瑄）1111230