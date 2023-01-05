高教深耕二期經費970億元 各校分配4月初揭曉

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教育部5日在高雄市舉辦全國大專校院校長會議，上百名校長聚集義守大學，教育部報告高教深耕計畫第二期等教育重大政策。高教司長朱俊彰表示，高教深耕二期將於11日截止收件，經過審核、實地訪視等作業，估4月初揭曉各校經費分配。中央社記者陳至中高雄攝 112年1月5日

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（中央社記者陳至中高雄5日電）教育部高教深耕計畫第二期於去年11月底由行政院核定，5年總經費約新台幣970億元；教育部表示，本月11日會截止收件，經過審核、實地訪視等作業，估4月初揭曉各校經費分配。

高等教育深耕計畫以5年為一期，第一期自民國107年起到111年底到期，112年進入第二期。

教育部今天在高雄市舉辦全國大專校院校長會議，高教司長朱俊彰接受媒體聯訪表示，行政院已於111年12月8日核定高教深耕第二期計畫，教育部則早於去年10月下旬就已陸續跟大學說明，各校經過3個月的整理和填報，教育部將在本月11日截止收件。

朱俊彰指出，收件後將安排實地訪視，讓學校與審查委員互動，瞭解各校實際運作狀況、資源到底有沒有下放到師生身上；目前規劃今年3月進行審查作業，盡量趕在4月初公布經費分配結果。

朱俊彰表示，今年1到3月，會先依照第一期最後一年的經費額度，先核撥約3成給各校，讓學校能維持相關計畫能量，「不會說1到3月沒經費運作」。

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教育部長潘文忠在校長會議中簡報指出，高教深耕第二期會融入SDGs（聯合國永續發展目標）精神，加碼補助深化學生跨領域、問題解決的能力，強化原住民族學生輔導，並簡化績效指標，導入第三方驗證機制。

潘文忠表示，高教深耕鼓勵發展開放多元的國際校園，不會受限於少數學校，從近年體育人才的養成、國際技能競賽選手的選拔可見，各種類型的學校都能發揮專長和能量，「邁向國際是共同腳步，讓台灣年輕人有機會在世界舞台充分展現」。（編輯：陳仁華）1120105