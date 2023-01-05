7日東北風挾境外污染物 南部空氣污染拉警報

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（中央社記者張雄風台北5日電）環保署今天表示，7日東北風可能挾帶境外污染物影響台灣，南部地區位於下風處，污染物易累積；8日至10日環境風場為偏東風，西半部地區位於背風側，擴散條件轉差，易有污染物累積。

根據「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書，中國北方的嚴重霾害預計7日將隨著冷氣團一起影響台灣，因為屬於乾冷型，少了雨水沖刷稀釋，空氣惡化情形會滿明顯的，提醒敏感族群要注意。

根據行政院環境保護署空氣品質監測網，6日至7日環境風場轉為東北風，須留意7日東北風可能挾帶境外污染物影響台灣，南部地區位於下風處，污染物易累積；8日至10日環境風場為偏東風，西半部地區位於背風側，擴散條件轉差，易有污染物累積。

環保署表示，今天大陸冷氣團減弱，環境風場轉為偏東風，竹苗以北擴散條件佳；中部以南地區位於弱風區，污染物稍易累積。

竹苗、宜蘭、花東及澎湖空氣品質為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南及馬祖、金門為「普通」等級；高屏區為「橘色提醒」等級。

環保署指出，今天截至中午12時，全台共7測站空氣品質達橘色提醒等級，皆位於高屏地區，主要污染物為細懸浮微粒（PM2.5）。（編輯：張芷瑄）1120105