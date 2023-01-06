盼捐款扣除額比照公立學校 學者：別把私校當壞人

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（中央社記者陳至中高雄6日電）教育部今天舉辦全國大學校長會議，2私大協會提案，建議個人或事業捐款私校時，可比照捐款公立學校100%認列扣除額，「別把私校當壞人」。教育部承諾會持續與財政部溝通。

教育部在位於高雄市的義守大學舉辦民國112年全國大專校院校長會議，私立大學校院協進會、私立科技大學校院協進會聯合提案，呼籲政府公平對待公私校，讓社會資源能更積極地進入私校，避免私校學生受到歧視。

現行規定下，捐款公立學校可100%認列扣除額，捐款私校則偏低，以個人捐款為例，綜合所得稅只能認列20%。兩協會認為租稅上的不平等，已影響私校的發展。

東吳大學校長潘維大表示，可理解政府擔心有不肖人士透過捐款從事違法行為，但應避免因少數個案，全盤否定私人捐款私校的價值。

中國醫藥大學校長洪明奇也表示，政府或許會擔心洗錢，但要避免因噎廢食。他以車禍為例，不能因為有公車撞死人，就全面禁止公車進入市區，呼籲政府「別把私校當壞人」。

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對此，財政部在書面回應中指出，現行法令為鼓勵私人興學，可透過私校興學基金會捐贈特定學校，最多可認列50%。財政部認為目前大多數的捐贈金額，都在規定額度內，可見現行規定已可達到鼓勵私人捐贈的效果。

教育部長潘文忠承諾，會持續與財政部溝通。但他也提醒，大學應做好自我課責，資訊越公開、透明，讓社會大眾瞭解，政府的各種干預也會更少。（編輯：管中維）1120106