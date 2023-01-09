3大傳染病防疫有成 陳吉仲：守住台灣豬不是口水

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（中央社記者張雄風台北9日電）媒體報導，外界質疑台灣守住非洲豬瘟才有豬肉吃是「造謠」。陳吉仲今天回應，包含非洲豬瘟等3種重大豬隻傳染病，在亞洲只有台灣都將移出疫區，這不是口水，而是具體行動。

媒體報導，行政院長蘇貞昌日前於行政院會再談非洲豬瘟，強調因為自己下令把入境手提袋查驗從30％提高到100％，台灣才有豬肉吃。豬農痛批，非洲豬瘟疫區的國家一樣有豬肉吃，台灣有口蹄疫也照常有豬肉吃，「蘇院長的造謠才是在傷害養豬產業」。

行政院農業委員會今天舉辦「第33屆全國十大神農及模範農民頒獎典禮」。會後農委會主委陳吉仲接受媒體聯訪時表示，這樣的說法對整個蘇貞昌帶領的團隊完全不公平。

陳吉仲指出，2018年中國發生非洲豬瘟後，傳遍了18個國家跟地區，現在只有台灣和日本現在是守住的；他並提到台灣在1997年口蹄疫的代價，許多人應該都還歷歷在目。

陳吉仲說，過去這些年不只會是防守，台灣已在2020年6月成為口蹄疫的非疫區，台灣的豬肉製品已經可以出口；今年1月1日起，將從日據時代就開始有的傳統豬瘟拔針，也就是不打疫苗，如果按照期程，明年就能向世界動物衛生組織申請台灣為傳統豬瘟非疫區。

陳吉仲進一步表示，「在亞洲有哪國家可以像台灣，將3種重大豬的傳染疾病都變成非疫區，這不是口水之戰，而是具體行動。」

此外，陳吉仲指出，政府不只是把重大豬隻疾病清除，也依照所有養豬朋友的建議，蘇院長在任內維持了豬價，許多豬農也都了解、且對這樣的機制非常認同。

陳吉仲說，目前正在積極行進畜社改建、到屠宰廠及肉品市場的興建等，可以看見養豬產業在這幾年改善重大疫病硬體調整，還有市場機制的維護、價格的維持等，讓大家可以持續從事這個產業。（編輯：陳清芳）1120109