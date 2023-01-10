吳德榮：14日前高溫上看30度 15日起愈晚愈冷台北探12度

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氣象專家吳德榮表示，11日起氣溫漸升，13、14日北台灣高溫上看攝氏28度，中南部更達30度以上。圖為台北市中正區街頭。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張雄風台北10日電）氣象專家吳德榮今天表示，明天起氣溫漸升，13、14日北台灣高溫上看攝氏28度，中南部更達30度以上；15日強冷空氣南下，愈晚愈冷，16至18日皆受其影響，預估台北低溫接近12度。

中央氣象局發布濃霧特報，今天清晨西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，苗栗及台中已出現能見度不足200公尺的現象。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天東北季風略增強，華南有雲層移入，北部、東半部有局部短暫雨，中部及南部山區有零星少量飄雨；北台灣氣溫微降，中南部白天舒適、早晚涼。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明天東北季風減弱，氣溫漸升，西晴、東偶局部短暫雨；12至14日大氣逐日增暖、低層水氣多；各地大多晴朗，白天微熱，13、14日北台灣最高溫升至28度，中南部更達30度以上，為「暖陽如春」、易起霧的天氣型態。

吳德榮提到，最新模式模擬顯示，15日鋒面通過、強冷空氣緊接南下，北、東轉雨，氣溫驟降，愈晚愈冷；16至18日受強冷空氣影響，目前各國模式模擬的強度，仍不一致，且略修弱，以大陸冷氣團的機會較高，但很接近強烈大陸冷氣團門檻，台北氣象站低溫接近12度，此為各國模式的末期模擬，仍在調整，應續觀察。

至於眾關心的春節假期，吳德榮表示，由於長達10天、期間必有冷、暖變化，準確模擬更已超過電腦模式的「理論極限」，「言之過早」也是枉然。（編輯：管中維）1120110