學生開學返校5折高鐵票 12日凌晨起開放購票

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（中央社記者余曉涵台北10日電）台灣高鐵今天宣布，2月9日至18日期間，除原適用5折等的大學生優惠車次外，每天再加碼提供南下、北上各2班，共40班次大學生開學返校5折優惠列車，1月12日凌晨起開放購票。

台灣高鐵發布新聞稿表示，為滿足大學生返校需求，在2月9日至2月18日期間，除原適用5折、75折或88折的大學生優惠車次外，每天再加碼提供南下、北上各2班，共40班次「大學生開學返校5折優惠列車」，從1月12日凌晨0時起按訂位開放時程購票。

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台灣高鐵說，適用「大學生優惠」各車次車票，除可透過高鐵網路訂票系統預訂外，也可使用T Express行動購票App（內含智慧語音訂票功能）、高鐵合作便利商店及各車站售票窗口，一次完成訂位、付款、取票。

台灣高鐵也提醒，乘車時務必攜帶本人有效學生證正本（如學生證無當學期註冊章或註冊章無法辨識，需合併出示「在學證明正本」以備查驗，在學證明如採電子版方式，請務必於進站前先行下載備查），以免影響優惠權益。（編輯：管中維）1120110