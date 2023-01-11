技專特殊選才公告應變機制 輕症確診者須到校甄審

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北11日電）技專招生策略委員會今天公告「112學年度四技二專特殊選才招生應變機制」，因應COVID-19疫情變化，輕症、無症狀的確診考生，今年須到校參加甄審，各大專將設「居護考場」。

COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情持續，但近來大型升學考試，已逐步開放輕症、無症狀的確診者應考。112學年度四技二專特殊選才，也要求輕症、無症狀確診者，須到校參加甄審。

根據招策會發出的新聞稿，112學年度的應變方案，適用對象限於「中重症住院隔離治療之確診個案」。考生須舉證、向招生學校提出申請，經審核同意後，可將到校項目的占比，分配到書審項目。

招策會指出，符合條件的考生，將以書面審查項目計算總成績；總成績達申請系科的正備取最低錄取標準，以外加名額錄取（外加名額以該系科組招生名額的5%為限），不排擠一般生升學機會。

輕重、無症狀的確診考生，則安排到各校的「居護考場」參加甄審，可由一名同住親友接送，或自費搭乘防疫計程車往返。

招策會主任委員王錫福提醒，確診考生應於甄審3天前主動通報。各大專最遲會在2月2日前於網站公告相關防疫措施，考生除留意自身健康情形，也要密切注意報名校系的甄審資訊。相關細節可參考技專校院招生策略委員會網站。（編輯：管中維）1120111