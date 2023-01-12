搶國際觀光旅客來台 交通部規劃景點套票方案

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（中央社記者余曉涵台北12日電）交通部研擬推動國際觀光客來台方案，據了解，除了去年的4大優惠至少會執行到第一季外，還會有景點套票、台灣觀巴行程以及對於地接旅行社有獎勵措施。

為了搶國際觀光旅客出國旅遊首選台灣，交通部研擬推動國際觀光客來台方案，對自由行及團體旅客有不同方案，根據了解，相關方案內容多元，包含景點套票、推動台灣觀光巴士套裝行程、地接旅行社有獎勵措施等。

其中去年底推出的4大優惠措施台灣鮮果盒兌換卡、5日4G上網兌換券、機場捷運單程兌換券、台灣高鐵票買一送一，至少在今年第一季以前都會持續提供，希望能夠促進國外旅客來台外，還將規劃有景點套票、台灣觀光巴士套裝行程等。

而在地接旅行社給予獎勵措施方面，疫情前就有鼓勵入境業者積極招攬國際旅客來台的獎勵規劃，2大方向包含配合政府政策辦理新產品踩線考察，除觀光圈外也赴縣市政府採線，後續擴大亮點納入2023新行程與優質行程獎助方案中。

另一個方向則是以交通部觀光局所推主題旅遊景點為優質行程補助基礎，並將2022年計畫遴選28處納入加碼新行程獎助方案，但這部分後續還要再研議討論。

此外，交通部觀光局也正在研擬其他招攬旅客方案，希望可以帶動國際旅客來台，達到今年600萬外國旅客目標。（編輯：張芷瑄）1120112