穩物價過好年 經濟部：春節期間油氣價凍漲

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（中央社記者曾智怡台北12日電）春節將至，經濟部長王美花表示，除了水電、天然氣（民生、工業、電業用戶）、液化石油氣（桶裝瓦斯）價格1月底前維持不調整，油價在16日至29日也不調漲，將依照「上漲不調、下跌調」原則辦理。

經濟部透過新聞稿，說明所屬國營事業春節價格凍漲措施。中油表示，國際天然氣市場價格仍居高不下，進口氣源成本大增，但為讓民眾過好年，會配合政府照顧民生與工業用戶及持續穩定物價政策，至民國112年1月底，天然氣民生、工業、電業用戶價格以及桶裝瓦斯價格將不調漲。

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汽柴油價格部分，不僅調降貨物稅，也會依據油價平穩雙機制，減緩國際油價大幅波動對民生經濟的影響；農曆春節期間將依政府要求不漲價，比照往年「上漲不調、下跌調」原則辦理。民眾春節期間至中油直營站洗車也維持優惠價不調漲。

台糖表示，民生用小包砂糖自105年至今，維持每公斤新台幣36元，從未隨國際糖價上漲而調漲，沙拉油3公升小包裝建議零售價每瓶也維持169元不變，滿足一般家庭日常生活所需，並承諾在1月底前均不調漲，且在自有通路設平價專區，歡迎民眾選購。（編輯：楊蘭軒）1120112