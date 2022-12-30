穩定油氣價格 中油年底累虧恐達2173億

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北30日電）俄烏戰爭推升國際油氣價格，中油肩負穩定物價政策任務，虧損持續擴大，中油董事長李順欽今天表示，今年汽柴油、天然氣等政策吸收金額恐上看新台幣3000億元，他也預估年底累虧達2173億，明年轉虧為盈「希望不大」。

疫情、俄烏戰爭肆虐，國際能源價格高漲，中油為配合政府照顧民生與工業用戶及穩定物價，持續吸收汽柴油、天然氣（LNG）及液化石油氣（LPG）的產品價格，以致虧損越滾越大。

中油今天舉辦年終記者會，李順欽表示，截至今年11月，累積虧損為2033億，預期至12月底將再虧160、170億，累虧恐上攀至2173億。

明年是否有機會轉虧為盈，他說，「看起來希望不是那麼大」，當中關鍵在油氣價格，今年原油均價為每桶101美元，明年預測價格落在每桶84.5美元；天然氣現貨價格最近已相較俄烏戰爭走緩，綜觀上述預測，預估明年稅前虧損收斂為700億，會持續滾動檢討。

李順欽坦言，為穩定民生，中油無法反映國際價格，明年是否能拚損益兩平，端看國際價格變化，以及能否回歸價格公式，合理、適時反映國際價格。

中油因負擔穩定物價任務，今年截至11月底，政策吸收金額已達2865億；其中，天然氣吸收金額最高、2304億，汽油吸收242億、柴油吸收205億、LPG吸收114億。李順欽說，全年政策吸金額收恐達3000億。

談及明年石化業展望，李順欽表示，「現在還看不到好在哪裡」，石化產品自今年3月開始出現虧損，「到下半年越來越不好」，主因乙烯等價格倒掛問題（現貨比合約價格便宜）嚴重；現在看來，應到明年第3季才有望出現曙光。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

針對中油公司轉型，李順欽表示，規劃透過優油、減碳、潔能轉型路徑與策略，以3家研究所為首，帶領公司邁向2050淨零轉型。

李順欽進一步說，COP27通過一項重要法案，設立氣候賠償損失與損害基金，象徵碳定價時代來臨，「中油公司準備好了」，去年即已要求環保處主導，透過氣候變遷因應小組執行碳定價，年底已完成3個事業部、21項產品碳足跡盤查，並會在未來兩年內完成400多種產品碳盤查，接著展開內部碳定價，以達成2050淨零目標。（編輯：林興盟）1111230