全台首針對石化原料完成碳足跡盤查 中油發表結果

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台灣中油石化事業部主動完成16項主副產品碳足跡盤查作業並取得第三方查驗聲明書，29日舉行發表會發表盤查結果，是全台首個針對石化原料完成碳足跡盤查的業者。（中油提供）中央社記者曾以寧傳真 111年12月29日

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（中央社記者曾以寧高雄29日電）台灣中油石化事業部主動完成16項主副產品碳足跡盤查作業並取得第三方查驗聲明書，為全台首個針對石化原料完成碳足跡盤查的業者，今天發表盤查結果，盼帶產業朝低碳排發展。

今天發表會在中油林園廠舉行，共約25家企業出席，高雄市環保局副局長黃世宏、台苯總經理仲崇國、台塑副總經理黃建元、工研院技術總監黃文輝等人也到場關心，石化業者現場交流碳盤查經驗，希望找出碳排減量的可能性與機會，帶動產業朝向低碳排發展。

台灣中油公司石化事業部執行長陳國棟致詞表示，中油石化事業部作為國內石化基本原料供應者，響應政府減碳淨零政策，主動完成16項主副產品碳足跡盤查作業並取得第三方查驗聲明書，並將持續推動製程減碳、節省能耗、發展碳捕捉及再利用技術等，朝2050碳中和目標邁進。

中油石化事業部環保室主任郭輔仁分享，中油配合政府淨零減碳政策、響應淨零大聯盟號召，推動石化產品碳足跡盤查，為確實執行，需要擇定標的與範疇，並教育訓練團隊成員，熟悉碳足跡之內容與意涵，再逐步執行數據調查、碳足跡計算，以完成初步報告。

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環科工程顧問公司代表林瑀柔說明產品碳足跡盤查原則與推動流程，並由自身輔導多重產業的顧問觀點出發，點出石化與化工產業的特性，分享盤查關鍵技巧與如何高效完成作業。林瑀柔指出，本土化係數發展具重要性，避免有盤查之名、無減量之實窘境，盼讓企業在自主碳管理上，能更真實反應減量效益。

台灣衛理國際品保驗證公司副總經理李宗哲講述第三方驗證單位查驗的原則及流程，並公開乙烯、丙烯、丁二烯、苯、甲苯、二甲苯6大主產品，及10項副產品碳足跡盤查的查證結果，提供其他企業作為自廠產品碳足跡的原料碳排係數，盼上游原物料至下游衍生產品，一同打造本土數據資料庫，以更貼合在地的碳排情況。（編輯：黃世雅）1111229