讓民眾好過年 中油：春節期間油價只跌不漲

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（中央社記者曾智怡台北30日電）農曆春節即將到來，中油日前宣布直營加油站洗車維持優惠價、不漲價；中油董事長李順欽今天表示，春節前後2週期間，油價也「只跌不漲」，讓民眾好過年。

為配合政府穩定物價及春節期間車輛外觀維持清潔需求，中油日前表示，民眾於春節期間至全台所屬直營加油站附設機器（人工）洗車據點，均維持優惠價不漲價，讓民眾過好年。

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除了洗車在春節期間維持優惠價，李順欽今天在年終記者會表示，明年春節前後2週期間，油價「只跌不漲」，也就是說，當國際油價上漲，中油凍漲，但當國際油價下跌，中油跟著跌價。

疫情、俄烏戰爭肆虐，國際能源價格高漲，中油為配合政府照顧民生與工業用戶及穩定物價，持續吸收汽柴油、天然氣（LNG）及液化石油氣（LPG）的產品價格，以致虧損越滾越大。今年汽柴油、天然氣等政策吸收金額恐上看新台幣3000億元，李順欽也預估，中油年底累虧達2173億。（編輯：楊蘭軒）1111230