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政大辦ESG論壇 台英學者談企業永續發展

2023/1/12 16:53（1/12 18:01 更新）
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政治大學12日舉辦「企業倫理與ESG國際論壇」，邀請英國劍橋大學賈吉商學院信義講座教授孟睿思（Christopher Marquis）（右）與逢甲大學人言講座教授許士軍（左）對談。（政大提供）中央社記者陳至中台北傳真 112年1月12日
政治大學12日舉辦「企業倫理與ESG國際論壇」，邀請英國劍橋大學賈吉商學院信義講座教授孟睿思（Christopher Marquis）（右）與逢甲大學人言講座教授許士軍（左）對談。（政大提供）中央社記者陳至中台北傳真 112年1月12日
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（中央社記者陳至中台北12日電）政治大學今天舉辦「企業倫理與ESG國際論壇」，邀請台灣、英國學者對談，分析ESG如何帶動企業組織永續發展。

ESG是指環境保護、社會責任與公司治理，政大今天舉辦的論壇，邀請英國劍橋大學賈吉商學院信義講座教授孟睿思（Christopher Marquis）來台，以「商業進化：以組織驅動永續」為題演講，並與逢甲大學講座教授許士軍對談。

許士軍指出，過去企業只需為股東賺錢，現在則必須關心各種不同的利害關係人群，商業世界的典範已經從「追求最大獲利」改變為「透過ESG作為讓世界更好」。傳統的管理方式已不敷使用，現代企業必須融合ESG等要素，加上各種創新發展來創造利潤。

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孟睿思則抱持懷疑的立場，他表示，ESG及永續雖已成為全球主流，但如果企業擁抱ESG、追求永續，只是為了更好的績效，這種心態顯然不會成為商業世界的新典範，依舊還是股東至上、追求利潤的舊思維。

不過，孟睿思強調，ESG的意義是追求一個更好的組織、更永續的組織文化，並吸引最好的人才長期留在組織。他同時樂觀表示，典範轉移明顯是大勢所趨，不論現在的作法能不能達到這個目標，但透過所有人的共同努力，一定有機會讓世界更好，並解決氣候變遷的重大危機。（編輯：張雅淨）1120112

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