侏儒抹香鯨宜蘭擱淺 基隆外海成功野放

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一隻體長165公分侏儒抹香鯨13日擱淺在宜蘭蘇澳海灘，被送往基隆岸置中心海之生鯨豚救傷站收容，經確認生命跡象穩定，14日在基隆外海野放。（基隆市政府提供）中央社記者沈如峰基隆傳真 112年1月14日

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣14日電）海巡署昨天獲報，宜蘭蘇澳海灘發現體長165公分侏儒抹香鯨，生命跡象穩定，隨後送往基隆岸置中心海之生鯨豚救傷站收容，今天凌晨順利在基隆外海成功野放。

基隆市政府發布新聞稿表示，此侏儒抹香鯨屬於青少年的雌性個體。被發現時，呼吸及心跳狀況許可，沒有嚴重外傷，但礙於天色已晚不利安排野放暫時收容，觀察並確認浮力及游泳能力。

市府指出，收容期間經救援團隊確認，對燈光、聲音等刺激都有反應，今天清晨近6時，順利將這隻侏儒抹香鯨在基隆嶼外海順利野放，重回大海懷抱。

侏儒抹香鯨是一種小型的齒鯨，主要生活於熱帶至溫帶海域，常出現在宜蘭和新北市岸際，也是台灣本島常見的擱淺物種之一。（編輯：郭諭儒）1120114