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濃霧攪局 金廈小三通專案、台金飛機航班大亂

2023/1/14 22:18（1/14 22:21 更新）
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金門地區14日大霧籠罩，連帶影響金廈人道小三通船班，原訂上午10時自廈門五通碼頭啟航的新五緣號客船，直到下午2時才宣布開航，4時左右到達金門水頭碼頭。（民眾提供）中央社記者黃慧敏傳真 112年1月14日
金門地區14日大霧籠罩，連帶影響金廈人道小三通船班，原訂上午10時自廈門五通碼頭啟航的新五緣號客船，直到下午2時才宣布開航，4時左右到達金門水頭碼頭。（民眾提供）中央社記者黃慧敏傳真 112年1月14日
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（中央社記者黃慧敏金門縣14日電）金門今天大霧籠罩，金門和廈門小三通春節專案船班大延遲，原訂上午10時自廈門啟航，直到下午3時許才開航；另外，金門往台灣飛機航班都也受到影響，取消18架次。

金門氣象站天氣預報指出，今天金門地區風速較弱，加上水氣充足，相當容易起霧；因此昨天入夜即有霧，今天一整天也都是霧濛濛。

進入第8天的「金馬地區民眾春節交通專案」，也因這場大霧受到延誤。原訂上午10時自廈門五通碼頭啟航的新五緣號客船，直到下午3時許才開航，4時左右新五緣號到達金門水頭碼頭，4時37分出港，返回廈門。縣府觀光處表示，今天入境人數77人，出境42人。

至於台金飛機航班，金門航空站指出，今天到站5班次，載客231人，載客率66%；離站5班次，載客300人，載客率85.71%。因受濃霧影響取消的班機，金門台北6架次、金門台中5架次、金門台南2架次，金門高雄5架次，共18架次，影響旅客共1400人。（編輯：謝雅竹）1120114

金門地區14日被大霧籠罩，一整天都霧濛濛，金廈人道小三通專船也因此延誤6小時，原訂上午10時自廈門來金的船班直至下午2時才開航，旅客無奈在水頭碼頭出境大廳等候船班。（民眾提供）中央社記者黃慧敏傳真 112年1月14日
金門地區14日被大霧籠罩，一整天都霧濛濛，金廈人道小三通專船也因此延誤6小時，原訂上午10時自廈門來金的船班直至下午2時才開航，旅客無奈在水頭碼頭出境大廳等候船班。（民眾提供）中央社記者黃慧敏傳真 112年1月14日
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