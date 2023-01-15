春節採購旺供應增 白鯧上漲、白蝦價格穩定

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（中央社記者楊淑閔台北15日電）春節前採買旺，漁業署今天表示，13處消費地魚市場增加2至3成供應量，每天可達400公噸，以滿足需求。查詢台北市場價格，白鯧14日交易均價每公斤漲到612元，白蝦則沒波動。

行政院農業委員會漁業署發布新聞指出，13處消費地魚市場平日供應量約300公噸，節前每天供應量增加下，可達400公噸，其中台中魚市場由平日50公噸增加至70公噸、台北魚市場由70公噸增加至85公噸、三重魚市場由30公噸增加至40公噸，預計可充分滿足消費需求。

農委會10日召開記者會，宣布今年節前2週可供應漁產4992公噸，比111年節前2週的4847公噸多；10日當天13個消費地市場均價每公斤115.5元，比111年節前2週均價130元低。

春節採買高峰逼近，消費者關心各品項價格是否再波動。經查官方田邊好幫手網站，以台北市場來說，白鯧交易均價從10日每公斤470.7元，漲至14日的612元（官網顯示最近一天交易日）。石斑魚10日為146.4元，漲至14日的203.3元。

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不過，也有水產品價格沒有明顯波動，例如白蝦交易均價14日為每公斤217.2元，與10日的215.8元差不多。金目鱸14日為92.3元，與10日的92元相當。

漁業署補充，除了傳統市場，消費者也可以前往全台全聯福利中心、大潤發、楓康超市、喜互惠、萊爾富便利商店等購買到國產優質水產品，以及利用「買魚去」（https://www.gofish.com.tw/index_page）與「鱻魚購」（https://fishgo.atri.org.tw/）電商平台，選購年節用魚。（編輯：管中維）1120115