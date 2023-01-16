陽明交大證實學音樂重塑大腦 可助老化中風復健

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（中央社記者陳婕翎台北16日電）學音樂不會變壞，甚至還可能強化腦部功能，國立陽明交通大學證實特定的音樂訓練會重塑大腦不同的神經網絡結構，還可能透過音樂訓練，讓出現運動障礙的中風患者、長輩復健。

台灣科技媒體中心今天舉行記者會，分享陽明交通大學生物科技學系講座教授謝仁俊與腦科學研究所教授陳麗芬團隊，今年1月登上國際腦功能學術領域經典期刊「人腦圖譜」（Human Brain Mapping）封面的研究，證實音樂訓練改變大腦網絡。

研究團隊主持人謝仁俊表示，團隊耗時10年，以國立台北藝術大學學生作為主要研究對象，主修藝術領域包含鋼琴、聲樂、弦樂、美術、舞蹈、打擊等，探討不同藝術領域專家，腦神經可塑性同異。

研究發現，鋼琴家和聲樂家與對照組非音樂家相比，大腦情緒相關區域，如杏仁核與全腦的連結更多。進一步比較聲樂家與鋼琴家的腦部結構，則發現聲樂家有更多的左腦間連結，跟語言處理與言語的發聲建構有關；鋼琴家則是右腦間有更多的神經網絡連結。

這份研究第一作者陽明交通大學博士候選人鄭吏凱說，研究運用圖形分析理論，比較95名年齡介於20至40歲、右撇子，分別為國內藝術相關大學的35名聲樂主修、27名鋼琴主修或畢業生，以及33名沒有音樂專攻背景學生大腦影像，發現持續練習音樂技能，會加強並重塑大腦的神經網絡。

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謝仁俊表示，研究證實不同音樂型態的學習與訓練，可分別強化不同功能的神經網絡，研究發現除了提供藝術人才專業教育與訓練的神經科學基礎外，更提供對神經損傷或精神心理創傷的病人，施予藝術治療與音樂治療，如藝術處方的神經科學基礎。

謝仁俊指出，這是國際上第一篇研究，明確證實特定音樂訓練會重塑大腦不同神經網絡結構，神經結構異同實質反映音樂藝術型態本質差異。一般民眾學習音樂也可強化腦部，如老化、中風出現運動障礙，可透過音樂訓練，復健加強運動連結。（編輯：張雅淨）1120116