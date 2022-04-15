治療帕金森氏症新可能 成大生赴美演講：改變構型玻尿酸可減緩病癥

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國立成功大學分子醫學研究所學生孫子喻（右）4月3日前往美國費城演講，主題是改變構型的玻尿酸有抑制腫瘤效果，可減緩帕金森氏症等神經退化性疾病病癥。（成功大學提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年4月15日

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（中央社記者張榮祥台南15日電）玻尿酸常用於醫美，但成大研究發現，改變構型的玻尿酸有抑制腫瘤效果，可減緩帕金森氏症等神經退化性疾病病癥。

國立成功大學分子醫學研究所碩士生24歲孫子喻，今年4月3日應美國生物化學暨分子生物學學會（American Society for Biochemistry and Molecular Biology, ASBMB）邀請，在美國費城發表演說，她是4名受邀演講者中，年紀最小，且以碩士生在學身分出席，也是唯一的台灣人。

成功大學發布新聞稿指出，孫子喻赴美演講主題為「Conformationally altered hyaluronan mitigates the symptoms of Parkinson's disease in mice（構型改變之玻尿酸減緩帕金森氏症小鼠之病癥）」。

孫子喻的指導教授張南山表示，純化的玻尿酸用於醫美，無法抑制神經退化疾病，但實驗室研究發現，改變構型的玻尿酸具有抑制腫瘤效果，可減緩神經退化性疾病病癥，包括癲癇發作（Epileptic Seizure）、 帕金森氏症 帕金森氏症小百科 是一種中樞神經系統慢性神經退化疾病，主要影響人的運動神經系統。 帕金森氏症的成因目前不明，多數非遺傳性，病患大多在50、60歲發病。 四大診斷症狀： 靜止性顫抖（靜止狀態下手指或手臂會不自主地顫動，頻率為每秒約3至5次，約70%的病人皆有靜止性顫抖）

肌肉僵直

無法運動

動作緩慢或減少（平衡失調，導致姿勢、步伐不正常） 看更多 關閉 （Parkinson's Disease）和 阿茲海默症 阿茲海默症小百科 阿茲海默症為一種最常見的神經退化性失智症，患者不只會發生記憶力逐漸衰退現象，其認知功能和社交能力也會隨之喪失。

好發於65歲以上長者，在台灣，80歲以上長者每5人即有1人罹患阿茲海默症。迄今未研發出有效藥物可治癒或減緩阿茲海默症病程，目前藥物只能減輕症狀。 資料來源：國家衛生研究院 看更多 關閉 （Alzheimer's Disease）。

孫子喻說，台灣逐步走向超高齡社會，探討構型改變玻尿酸的研究，目的是如何發揮潛在作用，以發展未來治療帕金森氏症的可能性。

成大表示，帕金森氏症是三大神經退化性疾病之一，全球已逾1000萬名患者，其中以高齡人口患病比率較為顯著，迄今仍難以根治。（編輯：謝雅竹）1110415