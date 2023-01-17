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新北桃園等6縣市低溫特報 中南部日夜溫差7至10度

2023/1/17 08:12（1/17 08:29 更新）
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強烈大陸冷氣團影響，中央氣象局17日上午發布新北、桃園等6縣市低溫特報及燈號。圖為高雄市鳳山區民眾穿著厚實冬衣禦寒。（中央社檔案照片）
強烈大陸冷氣團影響，中央氣象局17日上午發布新北、桃園等6縣市低溫特報及燈號。圖為高雄市鳳山區民眾穿著厚實冬衣禦寒。（中央社檔案照片）
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（中央社記者汪淑芬台北17日電）強烈大陸冷氣團影響，中央氣象局今天上午發布新北、桃園等6縣市低溫特報及燈號，並預測白天氣溫回升，中南部日夜溫差可達攝氏7至10度。

氣象局表示，今天北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚也冷，清晨至上午基隆市、新北市、桃園市及金門縣有持續10度或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，連江縣可能持續有6度氣溫，南投有10度以下氣溫（黃色燈號）的機率。

氣象局觀測，昨天入夜到今天清晨，各地氣溫偏低，台中以北、東北部及東部平地低溫11、12度，其他地區13到15度，沿海空曠地區氣溫再低2至3度，最低是馬祖6.7度，金門多處只有8度，台灣本島是富貴角9.5度。

氣象局預報，白天北部、宜蘭、花蓮溫度回升，高溫約15至17度，其他地區高溫20至25度，中南部日夜溫差大，差距約7至10度；桃園以北及東半部地區整天雲多並有局部短暫雨，基隆北海岸可能出現大雨，其他地區為多雲到晴天氣，苗栗以南可見到陽光。（編輯：張芷瑄）1120117

#中央氣象局
#低溫特報
#冷氣團
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