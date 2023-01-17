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嘉縣春節醫療不打烊 百餘家醫院診所提供服務

2023/1/17 15:16
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（中央社記者蔡智明嘉義縣17日電）嘉縣衛生局今天表示，春節連假轄區內長庚等4大醫院提供24小時急診服務外，在除夕至初五開設防疫門診；另外121家中、西醫與牙醫診所春節期間也提供服務，民眾可安心回嘉過年。

嘉縣衛生局今天發布新聞稿表示，為讓嘉義縣民及遊客春節連假可以獲得及時的醫療照護，協調縣內長庚、慈濟、朴子、灣橋4大醫院除提供24小時急診服務外，除夕至初五增設COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫門診；並協商縣內121家中西醫與牙醫診所提供春節門診服務。

衛生局長趙紋華表示，衛生局也成立COVID-19防疫及緊急災害應變小組，處理春節期間各類緊急災害與疫情，維持急重症照護量能。

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另外，春節期間持續提供交通接送、照顧及喘息各項長照服務；偏鄉地區大埔及阿里山鄉365天IDS醫療服務計畫也照常。

趙紋華強調，10天連假人群南來北往，長者及小孩避免出入人多或密閉場所，建議確實戴口罩，注意手部衛生勤洗手，如有不適，應依分級醫療觀念，輕症者就近於社區診所就醫，才能健康平安過好年；春節相關醫療資訊可至衛生局網頁查詢。（編輯：卞金峰）1120117

#趙紋華
#衛生局長
#長庚
趙紋華
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