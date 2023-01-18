北東濕冷中南溫差大 沿海留意風強浪大

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（中央社台北18日電）中央氣象局表示，今天會有一股冷空氣南下，北台灣氣溫稍微下降，整天溫度只有攝氏14至16度，感受偏冷，其他地方則變化不大，大台北及東半部地區有局部、零星的降雨，其他地區多雲到晴。

氣象局指出，中南部地區低溫12至15度，花東地區低溫17度，而高溫則落在19至24度，高屏內陸地區溫度會更高，中南部日夜溫差大，早出晚歸請適時調整穿著。

此外，東北風偏強，桃園至台南、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門易有8至9級強陣風，前往海邊活動請注意安全；中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請留意相關資訊。

根據環保署空氣品質預報資訊，大陸冷氣團影響，環境風場為東北風，東北風挾帶微量境外污染物移入影響馬祖及金門，污染物濃度稍上升；竹苗以北空品區位於迎風面，擴散條件佳，中部以南空品區位於下風處，污染物稍易累積。

中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度，宜蘭、花東空品區為「良好」等級，北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。（編輯：張芷瑄）1120118