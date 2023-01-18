吳德榮：大年初一前氣溫起伏 初二起轉極寒冷

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（中央社記者汪淑芬台北18日電）20日起有10天春節連假。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」預測，大年初一（22日）前氣溫起伏，初二（23日）起轉極寒冷。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，小年夜（20日）至除夕（21日）清晨、東北季風略增強，北台灣白天氣溫略降；水氣略增，北部及東半部有局部雨，新竹以南晴時多雲。除夕白天起至年初一東北季風減弱，氣溫回升；水氣略減，西半部晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨。

吳德榮指出，最新各國模式模擬顯示，年初二至初四（23至25日），另一波強冷空氣南下，氣溫明顯下降，冷空氣強度的模擬，雖仍分歧，但皆已調強，達「寒流」定義的機率大幅提升，應密切注意。

吳德榮說，年初五、六（26、27日）冷空氣減弱，氣溫明顯回升。至於春節連假最後2天（28、29日）的天氣，已超過電腦模式的模擬極限。

根據中央氣象局最新未來10日天氣預測，20日小年夜東北季風增強，但只有北台灣白天高溫稍下降，其餘氣溫變化不大；迎風面的北部及東半部地區有局部短暫雨，宜花地區有局部大雨；21日除夕、22日大年初一，東北季風減弱，北台灣白天氣溫回升。

氣象局預測23日大年初二大陸冷氣團南下，到24日大年初三，北台灣天氣轉冷，其他地區早晚也冷；25日至27日（大年初四至初六）大陸冷氣團逐漸減弱，氣溫逐漸回升。

氣象局明天將舉行記者會，詳細說明春節假期各地天氣預報。（編輯：管中維）1120118