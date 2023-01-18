更多編輯台推薦新聞：
影片／富蘭克林風箏實驗再革新 科學家首度以雷射引導閃電
科技

影片／富蘭克林風箏實驗再革新 科學家首度以雷射引導閃電

北市春節23家醫院設急診 疫苗預約接種照常
生活

北市春節23家醫院設急診 疫苗預約接種照常

中央社啟事
社會

中央社啟事

新生兒數連3年破底 虎年遇疫情雪上加霜？8張圖表看台灣生育現況
生活

新生兒數連3年破底 虎年遇疫情雪上加霜？8張圖表看台灣生育現況

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
最新天氣
新聞專題
最新天氣1/300
首頁 / 生活

吳德榮：大年初一前氣溫起伏 初二起轉極寒冷

2023/1/18 08:55（1/18 09:04 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
氣象專家吳德榮預測，23日起轉極寒冷。圖為台北市信義商圈民眾穿毛衣、戴圍巾保暖。（中央社檔案照片）
氣象專家吳德榮預測，23日起轉極寒冷。圖為台北市信義商圈民眾穿毛衣、戴圍巾保暖。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北18日電）20日起有10天春節連假。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」預測，大年初一（22日）前氣溫起伏，初二（23日）起轉極寒冷。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，小年夜（20日）至除夕（21日）清晨、東北季風略增強，北台灣白天氣溫略降；水氣略增，北部及東半部有局部雨，新竹以南晴時多雲。除夕白天起至年初一東北季風減弱，氣溫回升；水氣略減，西半部晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨。

吳德榮指出，最新各國模式模擬顯示，年初二至初四（23至25日），另一波強冷空氣南下，氣溫明顯下降，冷空氣強度的模擬，雖仍分歧，但皆已調強，達「寒流」定義的機率大幅提升，應密切注意。

吳德榮說，年初五、六（26、27日）冷空氣減弱，氣溫明顯回升。至於春節連假最後2天（28、29日）的天氣，已超過電腦模式的模擬極限。

根據中央氣象局最新未來10日天氣預測，20日小年夜東北季風增強，但只有北台灣白天高溫稍下降，其餘氣溫變化不大；迎風面的北部及東半部地區有局部短暫雨，宜花地區有局部大雨；21日除夕、22日大年初一，東北季風減弱，北台灣白天氣溫回升。

氣象局預測23日大年初二大陸冷氣團南下，到24日大年初三，北台灣天氣轉冷，其他地區早晚也冷；25日至27日（大年初四至初六）大陸冷氣團逐漸減弱，氣溫逐漸回升。

氣象局明天將舉行記者會，詳細說明春節假期各地天氣預報。（編輯：管中維）1120118

#春節
#吳德榮
#寒流
延伸閱讀
春節連假疏運 國道南向交通量集中初一到初三春節10天連假登山健走夯 絕美錐麓古道大熱門春節搭國道客運享優惠 北花4人同行1人免費寒流來襲 消防署：使用瓦斯熱水器應注意通風
吳德榮
春節天氣預測 吳德榮：年初二、初三有寒流機率用熱水器慎防一氧化碳中毒 北市近3年釀1死21傷
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
北東濕冷中南溫差大 沿海留意風強浪大