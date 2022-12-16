寒流將至 消防署：使用瓦斯熱水器應注意通風

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（中央社記者賴于榛台北16日電）寒流週末報到，內政部消防署今天透過新聞稿提醒，民眾常因天冷緊閉門窗，但使用瓦斯熱水器應注意通風，避免一氧化碳中毒。

消防署說，中央氣象局預報，17日寒流來襲，各地氣溫遽降，17日晚間至18日清晨，中部以北低溫為6至7度，其他地區也只有8至10度。

消防署指出，民眾常因天冷緊閉門窗，造成空氣不流通，但若瓦斯熱水器安裝不當，瓦斯燃燒產生的廢氣無法順利排出，就可能導致一氧化碳中毒，民眾使用瓦斯熱水器，務必保持對外通風，以確保居家安全。

根據消防署統計，民國106年至110年共發生161件一氧化碳中毒案件，其中有約77%是因為屋外式熱水器安裝在通風不良場所而導致；今年也發生17件一氧化碳中毒事故，造成3人死亡、42人送醫。

消防署提醒，民眾安裝屋外式熱水器的空間應避免加裝門窗、遮雨板或晾曬大量衣物阻礙通風，瓦斯熱水器應依通風條件選擇正確型式，屋外式熱水器要裝在屋外通風處，裝設在室內或不通風的陽台應改用有強制排氣功能的熱水器。

消防署說，如瓦斯熱水器安裝錯誤，一定要儘快請合格承裝業技術士協助遷移或改善，使用熱水器後如有頭暈、想吐、四肢無力等症狀，請立即打開窗戶通風，並撥打119電話求助。（編輯：翟思嘉）1111216