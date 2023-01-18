法鼓山撞鐘直播首納鋼琴聲 演奏者彈1.5小時完全不累

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（中央社記者高華謙新北18日電）法鼓山除夕撞鐘將在21日除夕夜登場，今年直播首度將法華鐘聲結合鋼琴聲，邀音樂製作人以讀完經文感想為靈感創作「法華韻」，彈奏者說，錄製時連彈1.5小時，完全不累。

法鼓山每年農曆春節都會舉行除夕撞鐘祈福活動，讓全球唯一採青銅鐫鑄經中之王的法華梵鐘，在除夕晚間為人間的平安自在揚起108響；今年是睽違2年後再度邀民眾現場參與，不過法鼓山也鼓勵民眾收看直播。

法鼓山今天發布新聞稿表示，法鼓山除夕撞鐘將在21日除夕夜晚間9時登場，以往直播時只有純粹鐘聲，今年則首度和音樂界合作，將法華鐘聲結合鋼琴琴聲，透過聲音相應，引領大眾叩響心燈、點亮希望，且這是網路直播限定，現場聽不到鋼琴聲。

法鼓山指出，薰習「法華經」多年的音樂製作人季忠平這次應邀擔任網路直播聲音總監，他以讀完「法華經」其中一段經文「十如是」的感受為發想靈感，創作出「法華韻」，期盼帶給民眾心靈安定與平靜，體會「拈花不語」的禪境。

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擔任「法華韻」鋼琴演出的陳黎文說，錄製時連續彈奏1.5小時，渾然忘記時間流逝，身心被感動氛圍包覆，完全沒有疲累感受。

法鼓山表示，法華鐘是目前世界上鐫鏤「法華經」最大的鐘，創辦人聖嚴法師曾說，拜法華鐘時就等於拜一部「法華經」，撞一聲鐘就聽到整個「法華經」和「大悲咒」；鼓勵民眾藉由聽聞108響鐘聲，以佛法祝福開啟福慧自在的一年。直播網址： https://newyearbell.ddm.org.tw/。（編輯：陳仁華）1120118