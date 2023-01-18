工藝中心繫洋紅緞帶化身大禮物 迎遊客走春「開箱」

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（中央社記者蕭博陽南投縣18日電）工藝中心23日至29日（大年初二到初八）規劃綠工藝市集、展覽、音樂演出、手作體驗、工藝職人表演、閱讀聽故事等期間限定活動，且展館建築繫上洋紅緞帶，迎接遊客走春「開箱」。

過年出遊到國立台灣工藝研究發展中心，園區各館建築物彷彿成為繫上洋紅色緞帶的超大禮物，等著遊客走訪「開箱」，今年大年初二到初八活動不間斷，包含親子手作體驗、木刻版印年畫、綠工藝市集、木作鑿花、樂器演出、說故事、動態光雕、工藝劇場、蚊子電影院。

工藝中心今天對外宣傳，工藝中心主任張仁吉致詞表示，這次春節活動以「禮物」為概念，包含情感連結、紀念價值、生活儀式感，一切都充滿祝福和分享，整個園區就像大禮物盒，繫上印著傳統窗花圖案的洋紅色緞帶，送給每一名歸鄉遊子及旅人。

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工藝中心發布新聞稿表示，新春限定的夜間「動態光雕SHOW」跨領域結合傳統工藝與數位媒體，藉由夜間光雕投影「展開禮物盒」，以3D及動態影像呈現工藝創作，展現自然、平衡、循環、生命、包容等綠工藝核心價值，超過百場精彩活動非常值得期待。

台灣工藝聯盟總會長陳啓村出席致詞說，隨著時代演進，年節氣氛越來越淡漠，工藝中心今年精心策劃春節活動，又重燃心中對春節的期待與想望，不僅是節慶活動，也是與台灣工藝的重要連結，因此工藝中心絕對是走春最佳景點之一，邀請民眾走訪。（編輯：陳仁華）1120118