迎春節 長榮航空歐美澳洲線譚府宴上菜

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長榮航空除夕在長程線的北美、歐洲及澳洲班機上特別安排年菜，商務艙可享國際廚界教父黃清標獨家設計的譚府官宴餐點。（長榮航空提供）中央社記者汪淑芬傳真 112年1月18日

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（中央社記者汪淑芬台北18日電）長榮航空為迎接春節，除夕在長程線的北美、歐洲及澳洲班機上特別安排年菜，商務艙可享國際廚界教父黃清標獨家設計的譚府官宴餐點。

長榮航空今天發布新聞稿，除夕台北直飛美國、加拿大、歐洲及澳洲航班的皇璽桂冠艙，為旅客準備黃清標獨家設計的譚府官宴餐點，主菜「譚府糯米八寶雞」由精緻雞腿排搭配糯米八寶飯沾上秘製醬汁，搭配「四季金桔雞尾酒」為主菜佐餐酒，芬芳迷人的台灣四季春及清新金桔香氣，取其大吉大利。

另有醒胃的「譚府鮮果茄杯麻醬龍蝦」，湯品是補身聖品「譚府干貝羊肚菌花膠羹」及甜點「譚府珍寶燉蓮子」，採用台灣在地農產品所製成五彩斑斕的各式小湯圓，口感軟Q，營養豐富，象徵事事如意，圓圓滿滿。

豪華經濟艙及經濟艙的旅客也可享用象徵年年有餘的佳餚「糖醋魚」，魚肉口感鮮嫩，搭配酸甜可口醬汁，是一道闔家喜愛的佳餚；甜點搭配「桂圓核桃滿福糕」內含香氣濃郁的桂圓果肉和核桃顆粒，祝福搭機旅客五穀豐登、步步高升。

長榮航空年節期間也在機艙內播放Hello Kitty春節登機影片，張貼春聯及將座椅頭墊紙換為新春賀歲版，同時提供應景年節糖果及餐巾紙。

長榮航空說，除夕及大年初一台北直飛美國、加拿大、歐洲及澳洲航班全艙等提供象徵發財的應景爆米花，有提拉米蘇與岩燒海苔口味；除夕至初二，準備印有生肖兔的Hello Kitty紅包袋，提供台灣出發的旅客。（編輯：管中維）1120118