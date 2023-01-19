寒假去哪玩 社教、文化機構辦3千場活動

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國立社教機構和文化機構2023年持續推動「Muse大玩家」，國立台灣科學教育館透過互動式展品，引導小朋友探索科學的世界。（教育部提供）中央社記者陳至中台北傳真 112年1月19日

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（中央社記者陳至中台北19日電）中小學寒暑假到來，許多家長擔心孩子沒處可去，國立社教機構和文化機構今年持續推動「MUSE大玩家」，共有3000多個場次活動讓親子參與，過一個充實的寒假。

教育部今天發出新聞稿，為鼓勵民眾於寒假期間持續學習，教育部所屬館所、故宮博物院、文化部所屬文化機構聯合舉辦「MUSE大玩家－探索知識COOL」系列活動，共有超過137場次的講座、252場次研習、136場次營隊及3293場次展演活動可供選擇。

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各機構的活動相當多元，例如國立台灣科學教育館舉辦「環遊世界玩數學」，用遊戲的方式發掘學生對數學的興趣。國立台灣博物館舉辦「島．電生活—台灣電力的時代樣貌」特展，說明「電」在台灣發展歷程中與土地共譜的時代樣貌。

為引導民眾發現各館所的寶藏，教育部和文化部還舉辦集章活動，民眾持活動集點卡或以手機登入「iMuseum台灣」APP電子集章，參訪各館所並集滿3點，就可擇任意一館所兌換活動推廣品。（編輯：張芷瑄）1120119