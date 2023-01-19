蘇貞昌拍板 跨國同婚透過函釋解套

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北19日電）內政部今天發函將跨國同性婚姻範圍擴大，無法同婚國家與包含港、澳等人士皆可來台同婚。政院官員晚間指出，行政院長蘇貞昌認為目前多項法律訴訟結果均承認跨國同婚合法，政府必須面對此事，拍板透過函釋解套。

司法院釋字第748號解釋施行法自民國108年5月24日施行，保障相同性別2人可向戶政機關辦理結婚登記。

不過，跨國同婚部分，因被認定須符合涉外民事適用法第46條規定婚姻成立的實質要件，也就是若該外國人的本國法未承認同性婚姻，不具備其本國法的成立要件，其與台灣民眾所締結的婚姻，即不被承認，導致近年來興訟不斷。

政院官員說，近年來有多項法律訴訟結果均承認跨國婚姻合法，蘇貞昌認為不得不面對，後經與司法院商量，由政院發布函釋解套，但在把關機制上排除中國（港澳除外）並且同異性婚姻都需面談。

內政部今天已發函給戶政司，要求轉知並督導所屬的戶政事務所辦理。

內政部函文指出，應可認「不得否定使相同性別2人，得為經營共同生活之目的，成立具有親密性及排他性之永久結合關係」，已成為台灣公共秩序之一部分。

而為避免個案認定不一，出現不合理差別待遇，函文指出，未來除了兩岸同性伴侶，其餘跨國伴侶均適用涉外民事法律適用法第8條規定，准予向戶政機關辦理結婚登記。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

民進黨立委范雲也在臉書表示，今天收到內政部給戶政司的函釋，非常感謝蘇貞昌及政務委員羅秉成，讓同志伴侶引頸期盼的跨國同婚，終於在台灣得以實現。

范雲說，未來不管台灣人的外籍伴侶來自哪一個國家或是港澳，即使那個國家不承認同志婚姻，這對同志伴侶都可以在台灣合法結婚，合法成家，這是台灣展現人權價值，體現性別平等的又一大步。（編輯：林克倫）1120119