蝴蝶飛舞好兆頭 高雄彩券行連兩天刮出百萬獎

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（中央社記者韓婷婷台北21日電）台彩今天表示，統計至19日止，「2000萬超級紅包」頭獎2000萬元尚未刮出；位在高雄的「旺來彩券行」店內迎來一隻蝴蝶翩翩起舞，帶來好兆頭連續兩天刮出百萬獎。

台灣彩券公司新春限定「2000萬超級紅包」刮刮樂日前上市，2000萬元頭獎有7個、10個200萬元加賓士休旅車、850個100萬元。台彩今天表示，統計至1月19日止，2000萬元獎項尚未刮出，已刮出1個200萬元加賓士休旅車、100個100萬元。

1200萬大吉利共有6個頭獎1200萬元、175個100萬元。統計至1月19日止，1200萬元獎項尚未刮出，已刮出8個100萬元。

台彩指出，根據高雄鼓山區的「旺來彩券行」描述，第一個刮中百萬獎項的是名婦人，當天帶著兒女來買刮刮樂，想在新年試手氣、大吉大利，所以挑選了「1200萬大吉利」，沒想到真的幸運刮中二獎100萬元。隔天下午店裡忽然飛進一隻蝴蝶，在店內翩翩起舞，沒多久店內就有一名幸運兒刮中「2000萬超級紅包」三獎100萬元。

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彩券行余姓婦人說，喧鬧市區很難得會有蝴蝶，而且蝴蝶非常自在在店內翩翩起舞，必定是好兆頭，果真就又刮出百萬獎。

位在新北市新莊區的「財會旺商行」描述，一名幸運刮中「2000萬超級紅包」三獎100萬元的20多歲男性幸運兒，當天一進門就指名要刮「2000萬超級紅包」，看起來有備而來的樣子，連續刮中幾張5000元、運氣非常好，準備要離開前，刮完最後一張請店員幫忙對獎，沒想到竟幸運的中了100萬元。當下激動表示，剛剛要來之前去斜對面土地公（福德宮）祈求今年一定要中大獎。（編輯：蘇志宗）1120121