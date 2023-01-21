溫哥華新年藝術節 台灣藝術家展魅力

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（中央社記者程愛芬溫哥華20日專電）溫哥華的新年藝術節（LunarFest）是每年農曆春節最盛大多元的慶祝活動。今年活動有多位台灣藝術家應邀參與，如原住民藝術家瓦歷斯．拉拜和阿瀨，他們創作的大型燈籠裝置藝術特別受歡迎。

揮別疫情陰霾，今年的溫哥華新年藝術節恢復實體慶祝活動，以「一起想像」（Year to Imagine）」為策展主題，在自然、傳統與文化之間尋找人類社會的未來，透過多元且饒富趣味的藝術創作及工作坊體驗，帶領觀眾迎接充滿活力的兔年。

今天舉行的開幕典禮上，主辦方加拿大亞裔活動協會執行長吳權益說：「新年藝術節是邀集加拿大各族裔和國際藝術家齊聚歡慶的年度盛會，打破過年只是吃吃喝喝的模式，透過藝術和故事，將各族裔融合交流，打造出獨特的溫哥華農曆年。」

溫哥華固蘭湖島（Granville Island）是著名藝術村，也是這次新年藝術節展出地點之一，固蘭湖島總經理藍開斯特（Tom Lancaster）說：「藝術無國界，固蘭湖島很興奮參與節慶活動，迎接來自許多亞洲藝術家的作品。」

台灣工藝研究發展中心和台灣知名染織藝術家陳景林等人合作策畫「台灣色」（Colours of Formosa），於固蘭湖島展出一系列天然染布工藝。藝術家們從四季氣候變化獲得啟發，自當地植物中萃取色彩，揮灑出一片人文風景。

現場還有工作坊，學生可體驗台灣新埔發展出的特色柿染，以柿子汁染製出自己的作品。

農曆新年少不了燈展。新年藝術節中的「城光藝境」（The Lantern City）展覽中，有加拿大和台灣原住民藝術家共同創作的大型燈籠裝置藝術，亮麗顯眼的作品在溫哥華市中心傑克普爾廣場（Jack Poole Plaza）展出。

台灣原住民藝術家瓦歷斯．拉拜和阿瀨皆以人臉影像創作燈籠。

瓦歷斯．拉拜將人臉與樹的各類影像結合，呈現出一幅幅如電影般特效的平面作品，這一系列作品的發想從賽德克族的起源「樹生」而來，反思現代社會中人性欠缺純潔與回歸大自然的心態。

阿瀨的人臉燈籠作品乃黑白與彩色參半，象徵傳統與現代兩種不同的心境與視野，也省思人類在疫情之下的渺小。

駐溫哥華台北經濟文化辦事處處長劉立欣說：「台灣和加拿大都是『原住民族經濟貿易合作協議』（Indigenous Peoples Economic and Trade Cooperation Arrangement, IPETCA）創始國，本來就有很多默契，這次的原住民藝術合作，又是一種對話方式。」

加拿大聯邦眾議員傅萊（Hedy Fry）在致詞中喜迎兔年，最盼望的是迎向和平。

傅萊說：「我們希望俄羅斯不要繼續非法侵略烏克蘭，希望確保台灣是個安全的地方，我們不希望有人民會擔心著被別人搶占土地。不同族裔在溫哥華齊慶農曆新年，展現了美好的一面，代表來自不同國家的人都可以和諧共存。」（編輯：周永捷）1120121