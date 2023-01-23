看見發光的刮刮樂 外籍看護中獎200萬元加賓士

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（中央社記者江明晏台北23日電）台彩「2000萬超級紅包」刮刮樂再傳好消息，新竹一家彩券行描述，有名外籍看護進店買刮刮樂，剛好看到店員手機因有訊息閃光照射，二話不說買下那張「發光的刮刮樂」，幸運刮出200萬元加賓士休旅車。

台灣彩券公司新春限定「2000萬超級紅包」刮刮樂日前上市，共有7個頭獎新台幣2000萬元、10個200萬元加賓士休旅車、850個100萬元；台彩今天表示，截至1月21日止，2000萬元尚未開獎、已刮出2個200萬元加賓士休旅車、119個100萬元。

台彩指出，根據新竹縣竹東鎮的「喜來旺獎券商行 」描述，幸運刮中200萬元加賓士休旅車的是名外籍看護。當天進到店內，店員擺放在櫃檯的手機恰巧有訊息通知，手機閃光對著櫃檯內的「2000萬超級紅包」閃爍，彷彿刮刮樂在發著光，中獎人就買下了那張發光的刮刮樂，真的幸運刮出200萬元加賓士休旅車。

另外，台彩表示，台北市南港區的「春亮彩券行」描述，店內飼養的虎斑貓「招財」非常親人，常有客人將其當成招財貓，買了彩券後摸摸「招財」討個吉利。店裡一位常與「招財」互動、年約50歲的男性熟客，當天跟「招財」玩了一陣子後，買了「2000萬超級紅包」，幸運刮中100萬元。

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彩券行表示，店內連續兩年都刮出刮刮樂百萬獎金，都是「招財」帶來的好財氣。

還有一名桃園幸運爸爸也刮中100萬元，台彩指出，根據桃園中壢區的「伍拾壹號彩券行」描述，幸運刮出100萬元的是名40多歲的爸爸，當天帶著全家一起來買刮刮樂，看到牆上貼了張17號的「2000萬超級紅包」、三獎100萬元的中獎影本，詢問後知道是幾天前其他客人幸運刮中的，於是也選了一張17號的「2000萬超級紅包」，幸運刮中100萬元，當場與家人開心歡呼，並表示獎金要作為孩子的教育基金。（編輯：楊蘭軒）1120123