流浪貓漫畫店進用身心障礙者 獲金展獎肯定

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為鼓勵企業進用身心障礙者，勞動部每年舉辦金展獎，在第20屆獲獎者中包含了依書漫二手書店，負責人李心如首度參賽就得獎。中央社記者張雄風攝 112年1月26日

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（中央社記者張雄風台北26日電）依書漫二手書店因進用身心障礙者做為員工，獲得勞動部頒發金展獎肯定。負責人李心如表示，過去曾遇到客人對員工不耐煩，她會親自與顧客親自溝通，甚至曾不惜吵架。

為鼓勵企業進用身心障礙者，勞動部每年舉辦金展獎，在第20屆的得獎者中，獲獎單位之一的依書漫二手書店，是首度參賽就一舉獲獎。

依書漫二手書店位於台北市古亭捷運站，自1999年開店至今，3年多前轉型為漫畫雜誌愛心空間，同時是漫畫書店、也收養流浪動物。

依書漫負責人李心如表示，最初是在台北市政府樓下的喜憨兒餐廳獲得啟發，認為「他們能做，為什麼我們不能？」因此開啟書店聘用身心障礙者的契機；目前店內已聘用3名身心障礙的員工。

李心如稱身心障礙的員工們為「小天使」，她表示，在學習上小天使確實需要花比較久的時間；而協助推介的喜憨兒、伊甸與心路基金會給予的50個小時陪伴教育，在前期有很大的幫助，後期則透過不斷重複的實作訓練，當他們習慣工作；店內運用帶位送餐及智慧掃拖機器人分攤工作，減輕小天使的負擔。

過去也曾發生小天使忘記、記錯點單，導致現場混亂的情況，如遇到客人對小天使不耐煩，認為點餐動作太慢等，李心如親自與顧客溝通、甚至吵架。

然而，即使現在獲獎了，李心如坦言，長輩與房東仍然給予「叫好不叫座」的評價。

至於未來的願望，李心如笑說，希望能有更多認同他們經營理念的人到店裡棒場；現在依書漫除了僱用身心障礙者外，也提供如喜憨兒、心路基金會及自閉兒協會作為身心障礙員工職場體驗的場地，並安排傳統漫畫書店與愛心結合的講座，可以讓高中職參與校外活動。（編輯：陳清芳）1120126