失戀男挑分手日當幸運號 刮中100萬元大獎

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（中央社記者鄭鴻達台北29日電）迎接金兔年，台灣彩券推出新春限定「2000萬超級紅包」刮刮樂。其中有一名男子因為剛在1月10日與女友分手，特別指名要買10號作為紀念，未料竟意外刮出新台幣100萬元。

桃園市中壢區美夢成蓁彩券行陳小姐指出，當天有3位年約20多歲年輕人到店裡，其中一位客人指名要買10號的「2000萬超級紅包」，但還沒全部刮開，就看見刮中100萬元。

據彩券行描述，刮中大獎的幸運兒當時表示，他在1月10日與女友分手，心情非常難過，所以特別選10號作為紀念，沒想到竟然刮中100萬元，中獎人為感謝兩位友人在這段過程中的陪伴，決定招待朋友歡唱整晚慶祝。

此外，還有屬兔的年輕人不畏犯太歲，與朋友集資刮中100萬元。根據台北市中正區賜億投注站李小姐說，有4位30餘歲的朋友集資購買整本的「2000萬超級紅包」，幸運刮出100萬元大獎。

李小姐指出，當天是由4位朋友中屬兔的男子，負責挑選要買的刮刮樂，該男子表示傳統民俗上今年是兔年，屬兔者犯太歲，於是上網查流年運勢，發現犯太歲的人運勢變化大，會有極端的好事或劣況發生，於是自告奮勇挑選，也獲朋友們支持，果真幸運刮中大獎。

還有一群科技廠的同事們，集資購買一本「2000萬超級紅包」，先是刮中1萬元後，因直覺感覺財神爺還沒走，加碼買第2本，幸運刮出百萬獎。

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台中市大雅區人人發彩券行黃小姐指出，這名集資號召人是年約35歲女性，當時下班與同事經過彩券行，看到幾天前曾刮出100萬元，於是提議趁財神爺來過還沒走遠的時候，集資購買一本「2000萬超級紅包」拚大獎圓夢。

黃小姐指出，這組客人集資的第一本刮出1張1萬元後，大夥覺得財神爺應該還在，於是加碼買了第2本，果真幸運刮中100萬元大獎，讓這群人開心地歡呼「果真財神爺來過，還沒走遠。」（編輯：張均懋）1120129