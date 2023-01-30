搶攻年後餐飲商機 全台首家鋼鍊主題肯德基登場

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（中央社記者余曉涵台北30日電）速食業者肯德基今天宣布攜手手機遊戲「鋼之鍊金術師M」，推出全台首家期間限定鋼鍊主題店，搶攻年後速食商機；饗賓餐旅集團宣布插旗天母商圈，旗下果然匯等餐廳將進駐展店。

為了搶攻年後餐飲商機，餐飲業者布局展店或異業合作不斷，肯德基今天發布新聞稿宣布，與Garena代理的快節奏策略RPG手遊「鋼之鍊金術師M」全新跨界合作的主題店，從1月28日起到2月20日登場。

肯德基表示，從餐廳建築外與大門入口處就可看到「 鋼之鍊金術師M」中的主要角色愛德華．愛力克、阿爾馮斯．愛力克與溫莉．洛克貝爾等迎接每名鋼鍊粉，進到店內後，還可看到遊戲當中的經典場景、熱門角色以及「鍊成陣」圖騰等實景設計，彷彿進到遊戲場景。

肯德基指出，今天起再加碼推出「鋼之鍊金術師M」聯名限定設計XL盒套餐，消費者有機會獲得虛寶卡。

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饗賓餐旅集團則鎖定台北天母商圈的飲食商機，發布新聞稿宣布旗下的蔬食餐廳果然匯進駐天母，並推出天母店限定的全素揚物料理，包含「海花草菇天婦羅」、「無花果天婦羅」。

饗賓餐旅集團總經理陳毅航表示，大葉髙島屋是天母商圈的百貨元祖，看好天母地區的消費力，此次以4個品牌聯手進駐同一商場，開春先由果然匯第6號店打頭陣，開飯川食堂、饗泰多、旭集緊接陸續開幕營運，要搶攻天母餐飲市場。（編輯：張雅淨）1120130