婦團：新內閣女性比例雖提高 距離性平仍有差距

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（中央社記者張雄風台北30日電）新任行政院長陳建仁及其內閣將於明天上任。婦女新知今天表示，雖然新內閣女性比例達16.67%，為蔡政府就任以來新高，但距離任一性別比例不低於1/3的性平綱領，仍有一段差距。

婦女新知基金會今天發布聲明表示，新內閣女性比例從7.5%上升至16.67%，為總統蔡英文就任以來女性內閣比例最高點，但距離真正的平權內閣還有一段仍難以抹滅的差距，違反「行政院性別平等政策綱領」自訂的內閣任一性別比例不低於1/3，仍待主政者落實。

婦女新知指出，回顧過去的內閣，台灣至今從未有任何一個內閣女性比例達到1/4，僅唐飛、張俊雄、劉兆玄、吳敦義、陳冲幾名行政院長上任時，女性閣員比例達1/5。

婦女新知說明，在蔡總統第二任上任時，當時行政院長蘇貞昌的內閣女性比例為4.76%，同於國民黨執政時期、解嚴甫兩年後上任的李煥內閣，是台灣史上女性閣員比例第二低的紀錄（第一低為威權時期的0%）。

婦女新知認為，行政院及其內閣掌握國家各項重大權力，其成員缺乏多元性，即是台灣民主化未竟之業。歷屆政府已花費超過半個世紀，身體力行告訴人民與一代代的女孩，「掌握國家重大權力的那群人，男性占多數是正常的」。

婦女新知強調，深切期待未來這一切可以改變，掌握權力者身分的多元性可以成為常態，掌權者具備性別意識是必然。明年年初將迎來總統暨立委大選，婦女新知也呼籲候選人及各政黨對促進女性及多元弱勢群體參政提出具體政見承諾，並在未來確實兌現。（編輯：張雅淨）1120130